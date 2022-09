Colin Firth | la versatilità di un gentiluomo inglese

(Di sabato 10 settembre 2022), l’attore britannico che ci ha incantati con le sue interpretazioni in 39 anni di carriera, compie sessantadue anni. Durante la sua carriera, nata a teatro per poi spostarsi sul cinema, l’interpretesi è messo alla prova in diversi ruoli. È passato dal musical alla commedia, con una leggera preferenza personale per il film drammatico che indaga i moti interiori di personaggi diversi e particolari. Le sue numerose interpretazioni sono state premiate da prestigiosi premi. Ha vinto da outsider la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2009 per la sua interpretazione in A single man di Tom Ford, con cui ha vinto anche un premio BAFTA. Con la pellicola di Ford è stato candidato al premio Oscar nel 2010, Oscar che ha vinto l’anno dopo con il suo Giorgio VI nel film Il ...

Tanti auguri a. Il Tema Natale di un Vergine che mira alla perfezione Grazie all'acume di Mercurio in Vergine, l'eleganza di Venere in Bilancia, e la versatilità di Marte in Gemelli, l'attore britannico ...è nato a Grayshott, in Inghilterra, il 10 settembre 1960. Nel corso della sua carriera, ha interpretato film di successo come 'Another Country - La scelta', con il suo amico Rupert Everett,...Grazie all'acume di Mercurio in Vergine, l'eleganza di Venere in Bilancia, e la versatilità di Marte in Gemelli, è impeccabile in qualsiasi ruolo ...Con Colin Firth si può dire che siamo davanti a un vero galantuomo. Ha lo sguardo gentile e a volte anche un po’ da cane bastonato. Sa indossare con eleganza abiti di altri tempi, giacca e cravatta, m ...