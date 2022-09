Claudia Pandolfi, il rimpianto più grande: ci pensa ogni volta (Di sabato 10 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Claudia Pandolfi ha confessato qual è il suo rimpianto più grande. L’attrice ha ammesso che le è dispiaciuto aver lasciato e che ci pensa ogni volta: ecco di che cosa si tratta. È una delle attrici più amate del piccolo e grande schermo. In tanti anni di carriera l’abbiamo vista interpretare numerosi ruoli, calandosi perfettamente Leggi su youmovies (Di sabato 10 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha confessato qual è il suopiù. L’attrice ha ammesso che le è dispiaciuto aver lasciato e che ci: ecco di che cosa si tratta. È una delle attrici più amate del piccolo eschermo. In tanti anni di carriera l’abbiamo vista interpretare numerosi ruoli, calandosi perfettamente

biringuccio : RT @antjpatica: claudia pandolfi innanzitutto ti calmi ok - AndreaZeoli : RT @antjpatica: claudia pandolfi innanzitutto ti calmi ok - Casti_F : @NMaringola Dimmi un centravanti della Fiorentina dopo Gilardino migliore di Claudia Pandolfi - unufobaby : RT @antjpatica: claudia pandolfi innanzitutto ti calmi ok - _latiziabionda_ : RT @antjpatica: claudia pandolfi innanzitutto ti calmi ok -