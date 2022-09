Caos Nazionali | i giocatori boicottano il match | “Noi non giochiamo”

Leggi su serieanews

(Di sabato 10 settembre 2022) Un’amichevole traorganizzata per il prossimo novembre ha portato a numerose polemiche da parte deicoinvolti. Il prossimo 20 novembre lepiù forti al mondo si troveranno in Qatar per sfidarsi nella 22ª edizione dei Mondiali di calcio FIFA. Un torneo atteso in tutto il mondo nonostante le non poche polemiche che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.