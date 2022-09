Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 9 settembre 2022

(Di sabato 10 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show musicale Tim Music Awards ha totalizzato in media 2859 spettatori (20.37% di share); su Canale5 il film Benvenuti al Sud ha avuto 1991 spettatori (share 13.59%). Il film Attacco al Potere 2 su Italia1 ha ottenuto 1111 spettatori (7.08%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il documentario Il tempio della velocità ha interessato 516 spettatori (3.38%); lo speciale Elezioni Politichesu Rai3 ha conquistato 471 spettatori (2.82%) nella prima parte e 283 (1.75%) nella seconda. Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha ...

occhio_notizie : Ascolti tv venerdì 9 settembre 2022: Tim Music Awards vince contro Benvenuti al Sud? #ascoltitv #datiauditel - 26az1 : RT @zazoomblog: Ascolti tv venerdì 9 settembre 2022: Tim Music Awards Benvenuti al sud Quarto Grado dati Auditel e share - #Ascolti #vener… - 26az1 : RT @CorriereCitta: #AscoltiTv venerdì 9 settembre 2022: Tim Music Awards, Benvenuti al sud, Quarto Grado, dati Auditel e share https://t.co… - zazoomblog : Ascolti tv venerdì 9 settembre 2022: Tim Music Awards Benvenuti al sud Quarto Grado dati Auditel e share -… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 9 settembre 2022: Tim Music Awards, Benvenuti al sud, Quarto Grado, dati Auditel e share -

DayTime Pomeriggio, idel 9 settembre 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . Il paradiso delle signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. ...Non sarà facilegli ottimi risultati di Alessandro Casarin che anche ieri ha ottenuto 2.091. Certo, ci sarà la guerra deglicon la Bortone su Rai 1 , ma Diaco uno spazio se lo può ...Serata vittoriosa in ascolti per Carlo Conti e Vanessa Incontrada: i dati auditel di ieri E' andata in onda ieri sera, venerdì 9 settembre 2022, su Rai1 ...Ascolti tv 9 settembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...