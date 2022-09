(Di sabato 10 settembre 2022) Sul Foglio Sportivo un’intervista a Giancarlo. Ripercorre la sua carriera: nato milanista, è stato una bandiera della Fiorentina. E parla anche del calcio di. «Mi piaceva più quello di ieri. Ognianni cambia tutto: calciatori, allenatori,e schemi. Si ricomincia sempre daccapo».era più bello il calcio in cui lei giocava? «Non c’erano i falli tattici e i movimenti rigidamente prestabiliti. C’erano più improvvisazione, più gioia e più fantasia. C’erano giocatori che erano liberi di fare quello che volevano.dentro il modulo imposto loro dall’allenatore sin dall’inizio della preparazione. Gli artisti del pallone hanno bisogno di libertà per dare lo ...

napolista : Antognoni: «I numeri dieci sono scomparsi perché oggi tutti sono imprigionati nei moduli» Al Foglio Sportivo: «Ai… - spicciar : RT @guychiappa: Giancarlo Antognoni, 'che giocava guardando le stelle', sulla scomparsa dei numeri 10, la prevalenza del modulo, il campo d… - guychiappa : Giancarlo Antognoni, 'che giocava guardando le stelle', sulla scomparsa dei numeri 10, la prevalenza del modulo, il… -

Il Foglio

... i famosi10 che c'erano prima vanno un po' scomparendo perché è proprio il ruolo che è ... Come si definisce Giancarlo"Un uomo che ha vissuto bene e che ha fatto del proprio ...... che seguiva quell'ordine che forse manca al calcio di oggi, quando ierano i ruoli ,quando ... 6 Claudio Gentile, 7 Gaetano Scirea - Mariella, 8 Pietro Vierchowod, 9 Giancarlo, 10 ... Antognoni, viola e solitario. Intervista all'ex bandiera della Fiorentina Dalle proposte di Juventus e Roma alla finale mancata dei Mondiali '82, passando per il rivale più forte din tutti: Maradona. Rossonero alla nascita e viola per destino: lo storico capitano della squa ...Cronaca Amore, sorrisi e battute: il terzo sì del Cioni A 75 anni, lo sceriffo si è sposato con la bella Hasnaa. Alla festa al Piazzale gli amici Antognoni, Hendel, Becattini e Nardella con il violino ...