Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 12:30 (Di venerdì 9 settembre 2022) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA Roma-FIUMICINO; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, PER LAVORI IN CORSO RESTANO FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SITUAZIONE INVARIATA SULLA PONTINA, DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DA GIANGUIDO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022)DEL 9 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA-FIUMICINO; SULLO STESSO RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, PER LAVORI IN CORSO RESTANO FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SITUAZIONE INVARIATA SULLA PONTINA, DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; DA GIANGUIDO ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac furgone in sosta irregolare in via dei Castani/via dei Faggi, le linee tram 5-19 sono al mom… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-09-2022 - PLrivieradipon : #PLLoano comunica le modifiche alla #viabilità dalle ore 17 per la sfilata delle maschere del #10settembre ?? Via… - Roma : Via Casal del Marmo, #lavoristradali dalle 21 alle 6 per evitare disagi alla viabilità. Aperto nuovo cantiere nel… - romamobilita : #viabilità, per incidente è temporaneamente interdetto il transito sulla Pontina in direzione Roma, all’altezza del km 18 a Castel di Decima -