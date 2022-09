Verstappen cambia motore a Monza | le sostituzioni da Sainz a Hamilton

(Di venerdì 9 settembre 2022) Non solo Carlose Lewis, tra i piloti a scontare penalità a. Per ragioni diverse tra loro subiranno arretramenti in griglia di partenza anche Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, ...

sportface2016 : +++#F1, Max #Verstappen cambia il motore endotermico: avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza.… - MarcoR222 : RT @sportface2016: +++#F1, Max #Verstappen cambia il motore endotermico: avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. #Sain… - F1RaceGp1 : ?? CAMBIA LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP D’ITALIA ???? Yuki Tsunoda: Dal fondo (cambio PU e reprimende varie) Lewis Ha… - Aquila6811 : RT @sportface2016: +++#F1, Max #Verstappen cambia il motore endotermico: avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. #Sain… - Alessio02665193 : RT @sportface2016: +++#F1, Max #Verstappen cambia il motore endotermico: avrà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza. #Sain… -

Per sostituzione di elementi della power unit andranno in penalità Sainz,, Hamilton, Bottas, Perez ; nel caso di Mick Schumacher la penalizzazione è dovuta alla sostituzione del cambio. ...Nel frattempo arriva una brutta notizia per Max. La Red Bull ha deciso di sostituire il motore endotermico dell'olandese e avrà 5 posizioni di penalità in griglia. Un grosso vantaggio per ...Motore endotermico nuovo per l'alfiere Red Bull, cambio di MGU-K, batteria e box marce per il pilota Ferrari ROMA – Pioggi di penalità al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Coinvolti anche Max Verstap ...Anche il leader iridato Max Verstappen pagherà cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Italia per aver sostituito il motore della sua Red Bull. Oltre a lui vanno in penalità anche ...