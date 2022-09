Uomini e Donne, Teresa Cilia: è finita con Salvatore Di Carlo? Le parole amare (Di venerdì 9 settembre 2022) Manca l’ufficialità, ma il matrimonio tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia sembra essere terminato ormai da un po’. Un’ulteriore conferma di ciò sono le ultime dichiarazioni che l’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato sui social, dove ha ricevuto l’affetto e la consolazione di migliaia di fan che non hanno dimenticato il suo emozionante trono. Vediamo cosa ha scritto Teresa sulla sua bacheca Instagram. Uomini e Donne, registrazione 8 settembre 2022: rissa sfiorata tra due cavalieri Anche la nuova registrazione di Uomini e Donne è stata incentrata su liti furibonde nel trovo over, in primis tra due cavalieri ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 settembre 2022) Manca l’ufficialità, ma il matrimonio traDisembra essere terminato ormai da un po’. Un’ulteriore conferma di ciò sono le ultime dichiarazioni che l’ex tronista diha rilasciato sui social, dove ha ricevuto l’affetto e la consolazione di migliaia di fan che non hanno dimenticato il suo emozionante trono. Vediamo cosa ha scrittosulla sua bacheca Instagram., registrazione 8 settembre 2022: rissa sfiorata tra due cavalieri Anche la nuova registrazione diè stata incentrata su liti furibonde nel trovo over, in primis tra due cavalieri ...

