Ucraina:nave con oltre 14mila tonnellate grano in porto Bari (Di venerdì 9 settembre 2022) E' attraccata nel porto di Bari la nave 'Simas' proveniente dal porto ucraino di Odessa con a bordo un carico di 14.400 tonnellate di grano, di cui 8.300 sbarcheranno nel capoluogo pugliese, destinate ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) E' attraccata neldila'Simas' proveniente dalucraino di Odessa con a bordo un carico di 14.400di, di cui 8.300 sbarcheranno nel capoluogo pugliese, destinate ...

