(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nello stesso giorno dell’addio ad Alessandro, il 13enne di Gragnano volato giù dal quarto e sulla cui morte resta l’ipotesi di istigazione al suicidio, a Sant’Antonio Abate viene denunciato un grave atto di bullismo. La vittima è una ragazzina di tredici anni, la stessa età che aveva Alessandro. E’ stata presa di mira da undi sole ‘’, tre per la precisione. Un giro con le amiche poi l’incontro con le tre ragazzine violente, di qualche anno più grandi, avvenuto a pochi metri dal parcheggio di una scuola. Futili motivi e lasi è ritrovata circondata e minacciata, poi strattonata e trascinata a terra. A raccontarlo, al quotidiano Metropolis in edicola oggi, è Giuseppe, papà della 13ennea sangue tre sere fa mentre era in compagnia di due amiche e ...

...arrestati per avere inflitto frustate ai figli piccoli e per abusi s*ssuali sulla figlia. 13enne presa a calci e pugni a scuola/da 4 compagni: setto nasale fratturato Come ...Calci e pugni a ripetizione. Una ragazzina di tredici anni è statadurante l'ora di educazione fisica nella palestra della scuola media "Falcone" . L'...con calci e pugni la... Tredicenne pestata da un gruppo di bulle: due la picchiano, una riprende la scena col cellulare Nello stesso giorno dell'addio ad Alessandro, il 13enne di Gragnano volato giù dal quarto e sulla cui morte resta l'ipotesi di istigazione al suicidio, a Sant'Antonio Abate viene denunciato un grave a ...