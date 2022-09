The eternal daughter è una storia di fantasmi e di gap generazionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Quando due amiche si mettono insieme e girano un film senza sceneggiatura, improvvisando come non ci fosse un domani, purtroppo si vede. È il caso di The eternal daughter di Joanna Hogg, in concorso alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con protagonista Tilda Swinton nel duplice ruolo di figlia e di madre plurisettantenne (con tanto di parrucca bianca in stile compianta regina d'Inghilterra). La storia è piuttosto semplice: madre e figlia tornano nell’antica dimora di famiglia, trasformata in un hotel macabro infestato di fantasmi e dalla discutibile gestione, dove tra le chiacchiere emergono misteri e segreti del passato. Neanche a dirlo, il colpo di scena c'è, ed è assolutamente telefonato. L'espediente autobiografico e metacinematografico del "film nel film" (la protagonista è una ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Quando due amiche si mettono insieme e girano un film senza sceneggiatura, improvvisando come non ci fosse un domani, purtroppo si vede. È il caso di Thedi Joanna Hogg, in concorso alla 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con protagonista Tilda Swinton nel duplice ruolo di figlia e di madre plurisettantenne (con tanto di parrucca bianca in stile compianta regina d'Inghilterra). Laè piuttosto semplice: madre e figlia tornano nell’antica dimora di famiglia, trasformata in un hotel macabro infestato die dalla discutibile gestione, dove tra le chiacchiere emergono misteri e segreti del passato. Neanche a dirlo, il colpo di scena c'è, ed è assolutamente telefonato. L'espediente autobiografico e metacinematografico del "film nel film" (la protagonista è una ...

