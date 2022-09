Terra Amara, spoiler Turchia: come inizia la love story tra Yilmaz e la dottoressa? (Di venerdì 9 settembre 2022) Cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci svelano che presto vedremo Yilmaz insieme alla dottoressa Mujgan. L’Akkaya ha definitivamente cancellato Züleyha dal suo cuore? Scopriamolo insieme le anticipazioni turche Terra Amara e vediamo cosa succede nella soap in onda su Canale 5. Trame turche Terra Amara, Yilmaz colpito dalla nuova dottoressa L’arrivo di Mujgan in paese sarà provvidenziale per Züleyha, che insieme a Demir non esiterà ad affidargli le cure del figlio Adnan quando il piccolo sta male. Ma la preziosa presenza della dottoressa non esiterà a conquistare anche Yilmaz, e l’Akkaya inizierà a mostrare ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 9 settembre 2022) Cosa accadrà nelle prossime puntate di? Le news che arrivano dagliturchi ci svelano che presto vedremoinsieme allaMujgan. L’Akkaya ha definitivamente cancellato Züleyha dal suo cuore? Scopriamolo insieme le anticipazioni turchee vediamo cosa succede nella soap in onda su Canale 5. Trame turchecolpito dalla nuovaL’arrivo di Mujgan in paese sarà provvidenziale per Züleyha, che insieme a Demir non esiterà ad affidargli le cure del figlio Adnan quando il piccolo sta male. Ma la preziosa presenza dellanon esiterà a conquistare anche, e l’Akkaya inizierà a mostrare ...

