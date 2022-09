SI Cobas, chiesto il rinvio a giudizio per quattro sindacalisti. La Procura di Bologna ipotizza i reati di corruzione e estorsione (Di venerdì 9 settembre 2022) Pace sindacale in cambio di favori. E’ l’ipotesi della Procura di Bologna, che ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro rappresentanti del sindacato SI Cobas. L’indagine dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto, comune della città metropolitana di Bologna, coordinata dal pm Antonello Gustapane, ipotizza che i quattro dirigenti e funzionari del Sindacato Intercategoriale Cobas siano stati beneficiari di soldi, benefit, utilità e servizi indebitamente dovuti. Queste elargizioni sarebbero avvenute da parte di alcune società che in questo modo si sarebbero garantite appalti nel settore della logistica, soprattutto nella zona dell’Interporto e del Centro Agro Alimentare di Bologna. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Pace sindacale in cambio di favori. E’ l’ipotesi delladi, che hailperrappresentanti del sindacato SI. L’indagine dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto, comune della città metropolitana di, coordinata dal pm Antonello Gustapane,che idirigenti e funzionari del Sindacato Intercategorialesiano stati beneficiari di soldi, benefit, utilità e servizi indebitamente dovuti. Queste elargizioni sarebbero avvenute da parte di alcune società che in questo modo si sarebbero garantite appalti nel settore della logistica, soprattutto nella zona dell’Interporto e del Centro Agro Alimentare di. ...

