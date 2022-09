Sciopero scuola per le giornate del 23 e 24 settembre. Nota (Di venerdì 9 settembre 2022) Con Nota 74585 del 9 settembre il Ministero dell'Istruzione comunica che le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti azioni di Sciopero proclamate da SISA e CSLE. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) Con74585 del 9il Ministero dell'Istruzione comunica che le interedel 23 e 242022 sono previste le seguenti azioni diproclamate da SISA e CSLE. L'articolo .

orizzontescuola : Sciopero scuola per le giornate del 23 e 24 settembre. Nota - luposilenzioso2 : RT @marysorriso79: La scuola non è ancora iniziata e già c'è l'avviso di un possibile sciopero! Annamo bene! - andrewsword2 : RT @marysorriso79: La scuola non è ancora iniziata e già c'è l'avviso di un possibile sciopero! Annamo bene! - marysorriso79 : La scuola non è ancora iniziata e già c'è l'avviso di un possibile sciopero! Annamo bene! - MB_DGMed : Ancora non è iniziata la #scuola e personale docente e ATA hanno già mandato avviso di #sciopero per il 23 settembr… -