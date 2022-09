Salvini insiste sulle sanzioni alla Russia: “Non mi pare servano a fermare la guerra” (Di venerdì 9 settembre 2022) Uno dei principali punti di disaccordo tra Fratelli d’Italia e Lega è rappresentato da un tema tanto cruciale quanto delicato, quello delle sanzioni alla Russia. Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ha assunto nel corso di questa campagna elettorale una posizione netta, auspicando non solo una modifica delle sanzioni, ma addirittura l’eliminazione delle stesse. Da parte sua, Giorgia Meloni continua a tentare di mettere una “toppa” all’atteggiamento di Salvini, cercando di tranquillizzare l’establishment e ribadendo il suo atlantismo. Ma il segretario leghista non smette di metterle i bastoni tra le ruote, come dimostrato dal discorso tenuto oggi alla Confederazione nazionale dell’artigianato a Roma. Ecco cosa ha detto Salvini. Il discorso di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Uno dei principali punti di disaccordo tra Fratelli d’Italia e Lega è rappresentato da un tema tanto cruciale quanto delicato, quello delle. Il segretario del Carroccio Matteoha assunto nel corso di questa campagna elettorale una posizione netta, auspicando non solo una modifica delle, ma addirittura l’eliminazione delle stesse. Da parte sua, Giorgia Meloni continua a tentare di mettere una “toppa” all’atteggiamento di, cercando di tranquillizzare l’establishment e ribadendo il suo atlantismo. Ma il segretario leghista non smette di metterle i bastoni tra le ruote, come dimostrato dal discorso tenuto oggiConfederazione nazionale dell’artigianato a Roma. Ecco cosa ha detto. Il discorso di ...

