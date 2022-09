Morte Elisabetta II | oggi il discorso del nuovo re Carlo III

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Il mondo piange la reginaII, morta ieri a 96 anni a Balmoral, in Scozia. Previsto perildelreIII, che sarà formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata di domani, sabato 10 settembre. L’annuncio ufficiale del decesso della sovrana è stato fatto da Buckingham Palace dopo che la prima ministra Liz Truss ne è stata informata formalmente. I funerali sono previsti fra dieci giorni secondo un calendario già stabilito da tempo, durante il quale sarà tenuto il lutto. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. I passi formali dell’accessione al trono inizieranno questa mattina: il Consiglio di Accessione si riunirà a palazzo St. ...

DiMarzio : La regina Elisabetta seconda d'Inghilterra è morta - DiMarzio : Morte Elisabetta II, le reazioni del mondo del calcio - ilpost : Il Regno Unito si preparava da tempo alla morte della regina Elisabetta II, per la quale è stato predisposto un com… - jargonfile : RT @benjamn_boliche: L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente og… - bermiescher : RT @MMmarco0: Qualche minuto dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta un meraviglioso arcobaleno è apparso nel cielo sopra il ca… -

Allora ladella sovrana rappresenta un passaggio molto rischioso e delicato perch c'è la ...una serie di tappe formali che hanno garantito il passaggio della corona dalla reginaal suo ..."Non dovrà lafarsi vanto che tu vaghi nella sua ombra", recita un sonetto di Shakespeare. Difficile per molti immaginare un mondo senza. Che, come in un lungo incantesimo senza ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f7b54362-18d2-88a6-33ee-dc52808bd3 ...Con la morte, avvenuta ieri giovedì 8 settembre, della regina Elisabetta , molte cose cambieranno nel Regno Unito . La sovrana, infatti, ...