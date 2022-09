Mercedesz Henger, è il tuo momento | Arriva la proposta shock: sostituzione in Mediaset (Di venerdì 9 settembre 2022) Occasione sensazionale per la nota ex naufraga Mercedesz Henger che potrebbe ottenere un nuovo ruolo in casa della Mediaset L’ex naufraga Mercedesz Henger (screenshot Mediaset)Mercedesz Henger potrebbe presto fare il suo ritorno in casa Mediaset dopo l’intensa esperienza all’Isola dei Famosi. La nota influencer è stata una grande protagonista del noto reality guidato da Ilary Blasi: la seconda partecipazione per lei. Una nuovissima esperienza che adesso potrebbe regalarle una svolta grazie anche all’inserimento di sua madre Eva. Le due, dopo un periodo difficile ed in cui si sono trovate ad essere anche molto distanti, sono tornate più unite di prima. Per questo motivo, Eva spera di vedere sua figlia realizzata e magari prendere anche ... Leggi su direttanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Occasione sensazionale per la nota ex naufragache potrebbe ottenere un nuovo ruolo in casa dellaL’ex naufraga(screenshotpotrebbe presto fare il suo ritorno in casadopo l’intensa esperienza all’Isola dei Famosi. La nota influencer è stata una grande protagonista del noto reality guidato da Ilary Blasi: la seconda partecipazione per lei. Una nuovissima esperienza che adesso potrebbe regalarle una svolta grazie anche all’inserimento di sua madre Eva. Le due, dopo un periodo difficile ed in cui si sono trovate ad essere anche molto distanti, sono tornate più unite di prima. Per questo motivo, Eva spera di vedere sua figlia realizzata e magari prendere anche ...

