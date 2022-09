L’ultimo sondaggio YouTrend | FdI doppia la Lega sorpassata anche dal M5s – I dati

cavetibi : RT @emidio_antonio: L'ultimo #sondaggio prima dello stop segnala il #TerzoPolo intorno all'8% in crescita... ma il dato significativo è che… - ocagiulietta : RT @emidio_antonio: L'ultimo #sondaggio prima dello stop segnala il #TerzoPolo intorno all'8% in crescita... ma il dato significativo è che… - Arturo_Parisi : RT @IpsosItalia: L’ultimo sondaggio di @NPagnoncelli per il @Corriere vede il #centrodestra avanti di 19 punti: Fratelli d’Italia al 25,1%… - solonews1011 : RT @francofontana43: L’ultimo sondaggio di @NPagnoncelli (primo del divieto di renderli pubblici) Centrodestra con 19 punti di vantaggio. B… - infoitinterno : Elezioni, l’ultimo sondaggio: boom di Fratelli d’Italia, stabile il Pd, il M5S stacca Lega e Forza Italia -

Il risultato del, dunque, non differisce molto da ... dunque, non differisce molto da quello del 29 Luglio, dove'attuale ... Quest'appare in testa come il candidato meno gradito, con ..."Domenica vado a Forlì, poi sono a Modena e parto per Bergamo. A Bologna vengo il 16. Dove Non lo so, tanto ci pensa Marco Lombardo". Carlo Calenda è di buon umore mentre guardatargato Alessandra Ghisleri che quota il Terzo Polo dell'ex ministro e di Renzi al 7,8%: "Io sono convinto di arrivare in doppia cifra a livello nazionale. In Emilia - Romagna mi ...