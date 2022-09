Laura Freddi, la malattia che l’ha messa alle strette: “Non si può guarire” (Di venerdì 9 settembre 2022) La nota showgirl romana è stata colpita da una malattia di cui aveva già parlato tempo fa. Di recente invece, la Freddi è tornata sull’argomento per fare alcuni chiarimenti sulla patologia in questione. Ecco cosa ha affermato L’ex compagna di Paolo Bonolis, con il quale ha intrapreso una storia sentimentale nella prima metà degli anni novanta, si è resa protagonista di una carriera televisiva di successo cominciata in occasione delle primissime edizioni di “Non è la Rai”. Oltre al suo ruolo di conduttrice, Laura nel corso del tempo si è cimentata anche come attrice, prendendo parte ad alcune serie tv. Laura Freddi (Websource)Tra queste ricordiamo “Una donna per amico” di Rossella Izzo e “Il condominio” di Beppe Recchia. La donna ha poi recitato anche nel film televisivo diretto da ... Leggi su kronic (Di venerdì 9 settembre 2022) La nota showgirl romana è stata colpita da unadi cui aveva già parlato tempo fa. Di recente invece, laè tornata sull’argomento per fare alcuni chiarimenti sulla patologia in questione. Ecco cosa ha affermato L’ex compagna di Paolo Bonolis, con il quale ha intrapreso una storia sentimentale nella prima metà degli anni novanta, si è resa protagonista di una carriera televisiva di successo cominciata in occasione delle primissime edizioni di “Non è la Rai”. Oltre al suo ruolo di conduttrice,nel corso del tempo si è cimentata anche come attrice, prendendo parte ad alcune serie tv.(Websource)Tra queste ricordiamo “Una donna per amico” di Rossella Izzo e “Il condominio” di Beppe Recchia. La donna ha poi recitato anche nel film televisivo diretto da ...

infoitcultura : Oppini e Laura Freddi, esordio gelido: è mutismo a Oggi è un altro giorno - infoitcultura : Laura Freddì e Francesco Oppini 'muti': il gelo in Rai - RitaC70 : Riparte Oggi è un altro giorno. Nuovi affetti stabili Francesco Oppini e Laura Freddi - NowMyNews : Laura Freddi and Francesco Oppini 'Stupid': Frost on Rai - RitaC70 : Riparte Oggi è un altro giorno. Nuovi affetti stabili Francesco Oppini e Laura Freddi -