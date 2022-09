La regina Elisabetta è stata anche la sovrana incontrastata dei meme (Di venerdì 9 settembre 2022) Negli ultimi anni del suo regno ha scatenato la creatività degli utenti di internet, grazie all'autoironia e allo scarto tra il suo ruolo e gli atteggiamenti in pubblico Leggi su wired (Di venerdì 9 settembre 2022) Negli ultimi anni del suo regno ha scatenato la creatività degli utenti di internet, grazie all'autoironia e allo scarto tra il suo ruolo e gli atteggiamenti in pubblico

