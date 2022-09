La pubblicità del Super Bowl? Non è un problema per Fox

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 9 settembre 2022) Fox riempie quasi completamente i suoi spazi commerciali per ilThe Wall Street Journal, di Joe Flint, pag. 3 Fox Broadcasting ha dichiarato di aver venduto quasi tutti gli spot pubblicitari per la telecronaca del, dimostrando che l’appetito per la grande partita rimane alto nonostante il rallentamento della spesa pubblicitaria che ha colpito alcune aziende di media e tecnologia. Il network ha dichiarato di aver già venduto il 95% del suo inventario pubblicitario per la partita, che andrà in onda a febbraio. L’alta domanda per ilarriva mentre alcune società di media hanno ridotto le loro prospettive di entrate pubblicitarie, in quanto gli operatori del mercato, preoccupati per la situazione economica, riducono i budget. Con l’aumento degli ...