Il primo discorso del nuovo Re Carlo III (VIDEO) (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlo III parla per la prima volta in veste di Re Oggi alle 19, ora italiana, Carlo III ha rilasciato il suo discorso al Regno per la prima volta in veste di Re. Ha accettato ovviamente questo ruolo e ha presentato la moglie Camilla come Regina consorte. Da sottolineare la sua frase: “Sarò al vostro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 9 settembre 2022)III parla per la prima volta in veste di Re Oggi alle 19, ora italiana,III ha rilasciato il suoal Regno per la prima volta in veste di Re. Ha accettato ovviamente questo ruolo e ha presentato la moglie Camilla come Regina consorte. Da sottolineare la sua frase: “Sarò al vostro L'articolo proviene da Novella 2000.

SkyTG24 : Il primo discorso alla nazione di Carlo III - TgLa7 : #Gb primo discorso di #ReCarlo: Mia madre fonte di ispirazione per me e per tutta la famiglia, dobbiamo a lei un de… - rtl1025 : ???? La regina Elisabetta 'ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gio… - minigio20 : RT @_MissCoraline_: William e Kate che diventano Principi di Galles. #ReCarloIII felice per Harry e Meghan. Questo primo discorso, più da… - rtl1025 : ???? 'Alla mia cara mamma, mentre inizia l'ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio sem… -