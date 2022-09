Ictus in diretta per la conduttrice tv Julie Chin. 'Ho perso la vista da un occhio, le parole non arrivavano' (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha avuto un Ictus in diretta mentre conduceva il telegiornale. E adesso la giornalista racconta tutto sui social e torna a spaventare i follower. 'Se stavate guardando il tg sabato mattina, sapete ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha avuto uninmentre conduceva il telegiornale. E adesso la giornalista racconta tutto sui social e torna a spaventare i follower. 'Se stavate guardando il tg sabato mattina, sapete ...

Corriere : Ictus in diretta per una conduttrice del tg: i colleghi riconoscono i sintomi e la salvano - Giornaleditalia : Ictus in diretta TV, il VIDEO di Julie Chin mentre avverte il malore. Salvata subito dai colleghi [immagini forti] - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #ictus in diretta per la conduttrice del tg, paura per #julie chin. Il preoccupante messaggio al marito: «Ho bisogno d'aiut… - MimmoRoberto : Ha un ictus in diretta e i colleghi se ne accorgono in tempo - Gazzettino : #ictus in diretta per la conduttrice del tg, paura per #julie chin. Il preoccupante messaggio al marito: «Ho bisogn… -