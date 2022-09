Galtier: «Nessun turnover in porta, il titolare è Donnarumma. Fabian? Ha avuto una preparazione frustrante» (Di venerdì 9 settembre 2022) L’allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest. Ha chiarito la situazione di Keylor Navas e Gigi Donnarumma. “Non ci sarà alcun turnover, non sono quel tipo di allenatore. Spesso dimentichiamo che Donnarumma è un giovane portiere. Abbiamo notato che ha sbagliato un’uscita ma preferisco ricordare le due parate decisive che ha fatto, due parate molto difficili da fare. Ne ho parlato con lui, voglio un portiere che esca sui calci piazzati, con presenza. Non voglio che questo errore lo trattenga da ciò che voglio vedere da lui”. Serva turnover contro il Brest? “Non mi piace molto il termine turn-over. Ha bisogno di freschezza. Ho una forza lavoro di qualità. Alcuni giocatori, come Ruiz o Soler, non hanno rendimento perché ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) L’allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest. Ha chiarito la situazione di Keylor Navas e Gigi. “Non ci sarà alcun, non sono quel tipo di allenatore. Spesso dimentichiamo cheè un giovane portiere. Abbiamo notato che ha sbagliato un’uscita ma preferisco ricordare le due parate decisive che ha fatto, due parate molto difficili da fare. Ne ho parlato con lui, voglio un portiere che esca sui calci piazzati, con presenza. Non voglio che questo errore lo trattenga da ciò che voglio vedere da lui”. Servacontro il Brest? “Non mi piace molto il termine turn-over. Ha bisogno di freschezza. Ho una forza lavoro di qualità. Alcuni giocatori, come Ruiz o Soler, non hanno rendimento perché ...

