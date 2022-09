Federica Calemme ritrova un ex gieffino: l’esilarante video fa impazzire il web (VIDEO) (Di venerdì 9 settembre 2022) Federica Calemme raggiunge un ex gieffino: i due fanno impazzire il web con un’esilarante reel Instagram insieme La giovane modella Federica Calemme è entrata nel cuore di milioni di italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La modella partenopea dopo varie avventure televisive negli ultimi mesi è sbarcata dentro la Casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. La Calemme ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip conquistando ogni giorno sempre di più l’affetto e l’amore dei telespettatori. Federica è stata fin da subito sostenuta e supportata da milioni di fan da nord a sud. L’ex gieffina durante la sua permanenza all’interno della Casa del noto reality show ha conosciuto l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022)raggiunge un ex: i due fannoil web con un’esilarante reel Instagram insieme La giovane modellaè entrata nel cuore di milioni di italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La modella partenopea dopo varie avventure televisive negli ultimi mesi è sbarcata dentro la Casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Laha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip conquistando ogni giorno sempre di più l’affetto e l’amore dei telespettatori.è stata fin da subito sostenuta e supportata da milioni di fan da nord a sud. L’ex gieffina durante la sua permanenza all’interno della Casa del noto reality show ha conosciuto l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. ...

ange_limone : la dea scolpita che è Federica Calemme - Guess_We_Should : Se una rilassata e unbotheted come Federica Calemme ha degli haters e riceve insulti ogni volta che respira, voi co… - soloxilgf : RT @Baghi077: Federica Calemme io vivo per un tuo commento su questa proposta di matrimonio - librafly1 : RT @azzurraskye: Chiedo alla testata giornalistica @fanpage la rettifica in merito all'articolo scritto dalla giornalista @giusy_dente , in… - azzurraskye : Chiedo alla testata giornalistica @fanpage la rettifica in merito all'articolo scritto dalla giornalista… -