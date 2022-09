F.1, GP Italia - Prove Libere: Sainz in testa, Leclerc terzo (Di venerdì 9 settembre 2022) C'è una Ferrari in testa in entrambe le sessioni di Prove Libere del Gran Premio d'Italia. Nell'ultima ora di Prove a Monza, Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo con 1:21.664, precedendo di poco più di un decimo la Red Bull di Max Verstappn e l'altra F1-74 di Charles Leclerc. Minuto di silenzio. La giornata di Prove a Monza è iniziata con un minuto di silenzio in segno di rispetto per la scomparsa di sua Maestà Elisabetta II. Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha tributato la Regina affermando: "La F.1 piange la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per più di sette decenni ha dedicato la sua vita al servizio pubblico, con dignità e devozione, ispirando tante persone in tutto il mondo. La Formula 1 fa le sue più sentite ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 settembre 2022) C'è una Ferrari inin entrambe le sessioni didel Gran Premio d'. Nell'ultima ora dia Monza, Carlosha ottenuto il miglior tempo con 1:21.664, precedendo di poco più di un decimo la Red Bull di Max Verstappn e l'altra F1-74 di Charles. Minuto di silenzio. La giornata dia Monza è iniziata con un minuto di silenzio in segno di rispetto per la scomparsa di sua Maestà Elisabetta II. Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha tributato la Regina affermando: "La F.1 piange la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per più di sette decenni ha dedicato la sua vita al servizio pubblico, con dignità e devozione, ispirando tante persone in tutto il mondo. La Formula 1 fa le sue più sentite ...

