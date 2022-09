Ex Inter, Pinamonti: 'All'Inter non ho mai giocato, l'Empoli mi ha fatto sentire importante. Adesso mi carico riguardando questi due gol' (Di venerdì 9 settembre 2022) Intervenuto ai canali ufficiali della Serie A, l'ex Inter, Andrea Pinamonti, Adesso attaccante del Sassuolo, ha spiegato come per la sua... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022)venuto ai canali ufficiali della Serie A, l'ex, Andreaattaccante del Sassuolo, ha spiegato come per la sua...

sassuolonews : Pinamonti: 'Vi svelo perché ho scelto il Sassuolo. All'Inter non ho mai giocato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Pinamonti: 'Empoli scelta migliore dopo l'Inter, fondamentale Dionisi per il mio arrivo qui' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Pinamonti: 'Empoli scelta migliore dopo l'Inter, fondamentale Dionisi per il mio arrivo qui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Pinamonti: 'Empoli scelta migliore dopo l'Inter, fondamentale Dionisi per il mio arrivo qui' - napolimagazine : SASSUOLO - Pinamonti: 'Empoli scelta migliore dopo l'Inter, fondamentale Dionisi per il mio arrivo qui' -