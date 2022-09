“Evviva la coerenza!” | Sophie Codegoni smaschera l’ex GF Vip

(Di venerdì 9 settembre 2022)ha ricevuto un anello dal fidanzato Alessandro Basciano sul red carpet di Venezia 79. Ed è scattata una gaffe di Patrizia Pellegrino, che ha commentato sui social quel romantico momento sul tappeto rosso. Momento che a tutti era sembrato una proposta di matrimonio ma che poi lui ha smentito.GF Vip ha infatti sottolineato che quello è “solo” un anello di fidanzamento, anche se probabilmente le nozze in futuro ci saranno eccome. Fatto sta che quel prendersi la scena alla Mostra del Cinema di Venezia ha sollevato una marea di critiche, anche da personaggi noti.Patrizia Pellegrino, la gaffe dopo la proposta Come, appunto, Patrizia Pellegrino che conha condiviso parte dell’avventura nella Casa più spiata ...

fanpage : Patrizia Pellegrino ha dapprima deriso, poi elogiato, la proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Cod… - MarcoLanzoni13 : @Arturo_Parisi Evviva la coerenza... - Ginevra00000 : MA IO LA AMO QUESTA QUEEN!!?????????????????????? esatto evviva la coerenza!!!!#basciagonixvenezia79 #basciagoni - RickyTraversa : @jackpoolista Evviva la coerenza!!!! - sabina_lupo : @TeresaBellanova Ieri dicevi una cosa, oggi l’esatto contrario e dai la colpa alla te di ieri, fantastica ?? evviva… -

Ecco alcuni loro commenti: 'Patrizia e lasono un'unica cosa' 'Sono scioccata' 'Bravissima ... L'ex Vippona ha risposto in maniera molto 'moderata': 'l'amore certo. E io non sarò mai e ...L'ex tronista di Uomini e Donne non ha gradito il commento della collega 'vippona' ed ha scritto: "la! Con tutto il dovuto rispetto, Patrizia. Nessuno giudica il fatto che tu e tutto ...Patrizia Pellegrino ha commentato per due volte la proposta di Alessandro Basciano per Sophie Codegoni sul red carpet, su Instagram l’ha prima ...Dopo la proposta di fidanzamento Sophie Codegoni ha smascherato Patrizia Pellegrino che prima attacca e poi si complimenta.