Energia: Erdogan, per l'Europa sarà un inverno problematico (Di venerdì 9 settembre 2022) "Per l'Europa l'inverno non passerà in modo così semplice, sarà molto problematico, molto pesante in termini di costi economici". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) "Per l'l'non passerà in modo così semplice,molto, molto pesante in termini di costi economici". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip, come riporta ...

MaricaGusmitta : #Energia : #Erdogan , per l'Europa sarà un inverno problematico - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Energia: Erdogan, per l'Europa sarà un inverno problematico - Claudiomar63 : RT @ardigiorgio: Ovviamente, non potendolo attaccare per posizioni su energia, lavoro, economia, fisco, industria, migranti, scuola, ecc ec… - Ro96689588 : RT @ardigiorgio: Ovviamente, non potendolo attaccare per posizioni su energia, lavoro, economia, fisco, industria, migranti, scuola, ecc ec… - rev_emi : RT @fratotolo2: “Le sanzioni contro la Russia stanno funzionando” (cit) ?? Inflazione fuori controllo ?? Razionamenti in Europa ?? Nuove norme… -