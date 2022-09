(Di venerdì 9 settembre 2022) Nella storia millenaria delle teste coronate d'Europa,II d'Inghilterra, potra' essere ricordata a buon diritto comela Longeva. In oltre 96di vita, 70 dei quali trascorsi ...

Nella storia millenaria delle teste coronate d'Europa,II d'Inghilterra, potra' essere ricordata a buon diritto comela Longeva. In oltre 96 anni di vita, 70 dei quali trascorsi sul trono di San Giacomo, ha pilotato la nave della monarchia britannica dal tramonto di un impero alle sfide dell'eta' moderna, ...... un Filippo il Bello o una Caterina la GrandeII d'Inghilterra, morta a 96enne, potr essere ricordata a buon diritto comela Longeva. In oltre 96 anni di vita, 70 dei quali ... Elisabetta II, sipario su un'epoca lunga 70 anni Nella storia millenaria delle teste coronate d'Europa, Elisabetta II d'Inghilterra, potra' essere ricordata a buon diritto come Elisabetta la ...Il filmato risale al 2009. Al termine della riunione del G20, l'allora Presidente del Consiglio posò con gli altri a Buckingam Palace. Ma ricevette il rimprovero pubblico ...