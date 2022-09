Elezioni 2022, Conte: “C’è aria di larghe intese, noi non ci saremo” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Avete notato che si respira già aria di larghe intese? La candidata più avanti dosa bene le uscite, e fa bene visto una classe dirigente che la farebbe perdere se parlasse… comunque lo diciamo forte e chiaro: noi non ci saremo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte alla presentazione del programma elettorale all’Auditorium della Conciliazione. “Questo governo dei migliori aveva tutte le carte in regola, aveva curriculum e competenze, conoscenze, entrature negli ambienti finanziari, ma se non lavori per il tuo popolo con coraggio e determinazione non vai da nessuna parte, abbracci la logica dello stesso e la tecnica del rinvio, come è successo adesso. Avrà anche avuto i curriculum migliori, ma ci ha portato allo stallo”. IL ‘GRAZIE’ AI MEDICI – “Ringraziamo i medici, gli infermieri, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – “Avete notato che si respira giàdi? La candidata più avanti dosa bene le uscite, e fa bene visto una classe dirigente che la farebbe perdere se parlasse… comunque lo diciamo forte e chiaro: noi non ci”. Così il leader del M5S Giuseppealla presentazione del programma elettorale all’Auditorium della Conciliazione. “Questo governo dei migliori aveva tutte le carte in regola, aveva curriculum e competenze, conoscenze, entrature negli ambienti finanziari, ma se non lavori per il tuo popolo con coraggio e determinazione non vai da nessuna parte, abbracci la logica dello stesso e la tecnica del rinvio, come è successo adesso. Avrà anche avuto i curriculum migliori, ma ci ha portato allo stallo”. IL ‘GRAZIE’ AI MEDICI – “Ringraziamo i medici, gli infermieri, ...

fattoquotidiano : Elezioni, scontro Pd-M5s sul dl Aiuti. Letta: “I 5 stelle bloccano 17 miliardi”. Conte: “Falsità, il decreto è già… - petergomezblog : Elezioni, perché non si parla di mafia e corruzione? Meglio non soffiare su questo fuoco - blog di Davide Mattiello… - marattin : 2 “duellanti”, 5 domande, un minuto a testa per rispondere. Il mio confronto con Giulio Centemero (Lega) sul fisco.… - RosannaVaroli : Elezioni 2022, Salvini vede la riscossa: 'Sconfitti alle Comunali ma ora la Lega a Parma può vincer… - skyeltonblues : RT @Ruffino_Lorenzo: Oggi è l'ultimo giorno per pubblicare i sondaggi. La media finale mostra FdI in vantaggio di due punti sul PD. Il dist… -