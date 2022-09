Contratto scuola, l’Aran propone: dirigenti scolastici possono sanzionare i docenti. I sindacati contrari (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel corso dell'ultima riunione fra Aran e sindacati sul rinnovo contrattuale, è emersa la proposta di far sanzionare gli insegnanti direttamente dai dirigenti scolastici, senza passare dagli Uffici scolastici. I sindacati hanno già messo le mani avanti rigettando la proposta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel corso dell'ultima riunione fra Aran esul rinnovo contrattuale, è emersa la proposta di fargli insegnanti direttamente dai, senza passare dagli Uffici. Ihanno già messo le mani avanti rigettando la proposta. L'articolo .

