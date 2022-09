Concorso da dirigente alle Dogane, storia infinita: dopo 11 anni un giudice dichiara falsi i verbali, ma chi denunciò resta sotto schiaffo (Di venerdì 9 settembre 2022) Ai furbacchioni in divisa conviene sempre resistere, a maggior ragione se dall’altra parte c’è una amministrazione pubblica ondivaga, che arriva a difendere un’intera commissione d’esame anche quando dichiara il falso, che promuove dirigenti quegli stessi funzionari che ha denunciato, ma tiene sotto schiaffo chi lo fece prima di lei facendo emergere i brogli. Un nuovo capitolo arricchisce la saga del Concorso più “bandito” della storia, quello per 69 posti da dirigente all’Agenzia delle Dogane che da 11 anni tiene ancora banco nelle aule di tribunale, dopo aver collezionato una decina di sentenze tra giustizia penale, civile e amministrativa. La notizia è che il 31 agosto scorso il Tribunale Civile di Roma ha condannato per falso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Ai furbacchioni in divisa conviene sempre resistere, a maggior ragione se dall’altra parte c’è una amministrazione pubblica ondivaga, che arriva a difendere un’intera commissione d’esame anche quandoil falso, che promuove dirigenti quegli stessi funzionari che ha denunciato, ma tienechi lo fece prima di lei facendo emergere i brogli. Un nuovo capitolo arricchisce la saga delpiù “bandito” della, quello per 69 posti daall’Agenzia delleche da 11tiene ancora banco nelle aule di tribunale,aver collezionato una decina di sentenze tra giustizia penale, civile e amministrativa. La notizia è che il 31 agosto scorso il Tribunale Civile di Roma ha condannato per falso ...

