Centinaio | Aceto balsamico | dopo la Slovenia è la volta di Cipro

(Di venerdì 9 settembre 2022)laè ladi, mi attiverò subito per fermare nuovo caso di italian sounding in Ue. Stanon perdere tempo – “Mi attiverò subito personalmente per evitare che si verifichi un caso analogo a quello della. Faremo tutto il possibile per stoppare l’ennesimo tentativo di Italian sounding all’interno dell’Unione europea”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marcoaver appreso che lo scorso 22 giugnoavrebbe notificato a Bruxelles una variazione della propria normativa per etichettarecon la denominazione ...

marcocarestia : RT @Ansa_TerraGusto: “Faremo di tutto per fermare l'ennesimo tentativo di #Italiansounding”, lo afferma #GianMarcoCentinaio, dopo che #Cipr… - Ansa_TerraGusto : “Faremo di tutto per fermare l'ennesimo tentativo di #Italiansounding”, lo afferma #GianMarcoCentinaio, dopo che… - Agricolae1 : @TutelaBalsamico #Acetobalsamico, @giamma71 @Mipaaf_ : dopo la #Slovenia è la volta di #Cipro, mi attiverò subito p… -

... conosciuto e consumato in tutto il mondo", ha accusato il Consorzio di tutela dell'balsamico ... grazie anche al lavoro e al sostegno del ministro Patuanelli e del sottosegretario: ......leggi non prevedono la possibilità di utilizzare la denominazione 'balsamico' per un, e ... grazie anche al lavoro e sostegno del ministro Patuanelli e del sottosegretario: proprio ...Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione questo sito utilizza dei cookie. In particolare il sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti che consentono a queste ultim ...La notifica alla Commisisone europea risale a giugno, ma è stata rilevata solo ora:tempi stretti per il ricorso dopo quello ufficializzato per l’analogo tentativo della Slovenia ...