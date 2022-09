Caro gas, Mattarella: “Price cap urgentissimo”. Ma Berlino dice no. Ankara mette il dito nella piaga: “Inverno problematico per l’Ue” (Di venerdì 9 settembre 2022) “La crisi sta mettendo in grave preoccupazione famiglie e imprese e di fronte a questo sconsiderato aumento delle tariffe energetiche l’Italia ha già proposto quattro mesi fa il Price cap che altri paesi hanno iniziato ora a seguire. E’ urgentissimo procedere superando le ultime resistenze e porre le famiglie italiane al riparo dalle speculazioni”. Il presidente Sergio Mattarella parlando da Skopje auspica che la Ue acceleri sulla misura che fa parte del pacchetto di proposte per arginare i rincari. Ma da Bruxelles, dove è iniziata la riunione dei ministri dell’Energia europei chiamati a discutere anche dell’introduzione di un tetto ai prezzi del gas, non arrivano segnali positivi. Anzi: già giovedì si è saputo che ogni decisione è rinviata al Consiglio europeo (i leader si incontreranno il 6 e 7 ottobre a Praga per un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) “La crisi stando in grave preoccupazione famiglie e imprese e di fronte a questo sconsiderato aumento delle tariffe energetiche l’Italia ha già proposto quattro mesi fa ilcap che altri paesi hanno iniziato ora a seguire. E’procedere superando le ultime resistenze e porre le famiglie italiane al riparo dalle speculazioni”. Il presidente Sergioparlando da Skopje auspica che la Ue acceleri sulla misura che fa parte del pacchetto di proposte per arginare i rincari. Ma da Bruxelles, dove è iniziata la riunione dei ministri dell’Energia europei chiamati a discutere anche dell’introduzione di un tetto ai prezzi del gas, non arrivano segnali positivi. Anzi: già giovedì si è saputo che ogni decisione è rinviata al Consiglio europeo (i leader si incontreranno il 6 e 7 ottobre a Praga per un ...

