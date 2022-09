Carlo arriva a Buckingham Palace, la prima volta da re. Domani proclamazione di re Carlo III. Il cordoglio dei leader politici internazionali (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlo III è arrivato a Buckingham Palace, per la prima volta, da Re. Accolto da una folla di persone, si è fermato a stringere le mani e a salutare i sudditi. Incontrerà la premier Liz Truss prima di indirizzarsi alla Nazione alle 18 locali (le 19 in Italia). Carlo sarà proclamato ufficialmente Re Domani, sabato alle ore 11, ora italiana, e non oggi come sembrava dai piani della Corona prospettati ieri dopo la morte della Regina Elisabetta II. La proclamazione avverrà nel palazzo di Saint James a Londra, di fronte a un corpo cerimoniale conosciuto come Accession Council. L'Accession Council è costituito dai membri del Privy Council (parlamentari - ex e in carica - di alto profilo, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 settembre 2022)III èto a, per la, da Re. Accolto da una folla di persone, si è fermato a stringere le mani e a salutare i sudditi. Incontrerà la premier Liz Trussdi indirizzarsi alla Nazione alle 18 locali (le 19 in Italia).sarà proclamato ufficialmente Re, sabato alle ore 11, ora italiana, e non oggi come sembrava dai piani della Corona prospettati ieri dopo la morte della Regina Elisabetta II. Laavverrà nel palazzo di Saint James a Londra, di fronte a un corpo cerimoniale conosciuto come Accession Council. L'Accession Council è costituito dai membri del Privy Council (parlamentari - ex e in carica - di alto profilo, ...

