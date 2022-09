Cane morde una bimba di 6 anni: la proprietaria minaccia tutti, poi aggredisce i carabinieri (Di venerdì 9 settembre 2022) Lei era ubriaca , e probabilmente non era del tutto in grado di badare al suo Cane , che ha morso una bambina di 6 anni, ricoverata all'ospedale Gaslin i di Genova . L'incidente è avvenuto ieri, nei ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Lei era ubriaca , e probabilmente non era del tutto in grado di badare al suo, che ha morso una bambina di 6, ricoverata all'ospedale Gaslin i di Genova . L'incidente è avvenuto ieri, nei ...

gramiald : RT @lazampa: Il cane morde una bimba di sei anni in un bar a Genova, la proprietaria minaccia i carabinieri e viene arrestata @fulviocerutt… - felali9 : @Robys2018 Non scordare il cane che se morde la coda Cioè, se non hai il lavoro niente permesso di soggiorno Se non… - Gaetano39432103 : @Axen0s È un cane che si morde la coda, perché senza gas le cozze non si possono cuocere e @checco_zalone ci ha già… - stefy4080 : Lo mandate voi o ce lo mando io... incredibile. Un cane lo morde,mi chiedo perché e lui da vegano va a mangiarsi un… - Giusepp85356646 : @fa39893147 @lauraboldrini Cosa proponi? Ormai girano bollette da capogiro. Se le puoi pagare bene per te. Altrimen… -