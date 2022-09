Calenda: «Draghi deve darsi una mossa, serve lo scostamento per le bollette» (Di venerdì 9 settembre 2022) Mario Draghi deve «darsi una mossa». serve uno scostamento di bilancio per calmierare i costi dell’energia e aiutare gli italiani con le bollette. Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda in un’intervista a Repubblica. «C’è il rischio di una totale deindustrializzazione del Paese a livello di piccole, medie e grandi imprese. Sta avvenendo questo, non è una bufala. Quindi abbiamo bisogno non solo che Draghi vari subito un decreto per abbassare fino a fine ottobre il costo dell’energia, ma dobbiamo anche pensare a rimborsare le ultime bollette, altrimenti il sistema industriale salta», dice nel colloquio con Francesco Bei. Per Calenda non si può più attendere: «Per questo ritengo sia un errore che il ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Mariouna».unodi bilancio per calmierare i costi dell’energia e aiutare gli italiani con le. Lo dice il leader di Azione Carloin un’intervista a Repubblica. «C’è il rischio di una totale deindustrializzazione del Paese a livello di piccole, medie e grandi imprese. Sta avvenendo questo, non è una bufala. Quindi abbiamo bisogno non solo chevari subito un decreto per abbassare fino a fine ottobre il costo dell’energia, ma dobbiamo anche pensare a rimborsare le ultime, altrimenti il sistema industriale salta», dice nel colloquio con Francesco Bei. Pernon si può più attendere: «Per questo ritengo sia un errore che il ...

