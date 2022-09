“Amici”, l’addio di Anna Pettinelli: come stanno le cose con Maria De Filippi (Di venerdì 9 settembre 2022) È partito il conto alla rovescia per la nuova edizione di Amici, che quest’anno vedrà molte novità. A partire dal cast dei professori: via Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dentro Arisa ed Emanuel Lo. A cosa è dovuto questo doppio cambio dietro il bancone? Si è parlato di problemi con la “padrona di casa”, ed è per questo che la Pettinelli ha voluto dire la sua e svelare quali sono i suoi rapporti con Maria De Filippi. Amici, il rapporto tra Anna Pettinelli e Maria De Filippi Nelle ultime stagioni di Amici, sembravano essere la coppia perfetta: Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno però detto addio al talent show, rinunciando al loro ruolo di ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 settembre 2022) È partito il conto alla rovescia per la nuova edizione di, che quest’anno vedrà molte novità. A partire dal cast dei professori: viae Veronica Peparini, dentro Arisa ed Emanuel Lo. A cosa è dovuto questo doppio cambio dietro il bancone? Si è parlato di problemi con la “padrona di casa”, ed è per questo che laha voluto dire la sua e svelare quali sono i suoi rapporti conDe, il rapporto traDeNelle ultime stagioni di, sembravano essere la coppia perfetta:e Veronica Peparini hanno però detto addio al talent show, rinunciando al loro ruolo di ...

