Zurigo-Arsenal, le formazioni ufficiali (Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Zurigo-Arsenal, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro svedese Mohammed Al-Hakim, coadiuvato come assistenti dai connazionali Klyver e Wilde, e dal quarto uomo Pandzic. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli olandesi Diepernik e Van De Graaf. Calcio d’inizio ore 18:45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. A due anni di assenza dalla sua ultima partecipazione, torna in Europa League lo Zurigo in un vero e proprio girone di ferro con Arsenal, PSV e Bodo/Glimt. La compagine svizzera inizierà il suo cammino europeo contro una delle pretendenti alla vittoria finale: l’Arsenal. Davanti ai propri tifosi, gli uomini di Franco Foda proveranno a mettere in difficoltà ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo ledi, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro svedese Mohammed Al-Hakim, coadiuvato come assistenti dai connazionali Klyver e Wilde, e dal quarto uomo Pandzic. VAR e AVAR saranno rispettivamente gli olandesi Diepernik e Van De Graaf. Calcio d’inizio ore 18:45 al Letzigrund Stadion di. A due anni di assenza dalla sua ultima partecipazione, torna in Europa League loin un vero e proprio girone di ferro con, PSV e Bodo/Glimt. La compagine svizzera inizierà il suo cammino europeo contro una delle pretendenti alla vittoria finale: l’. Davanti ai propri tifosi, gli uomini di Franco Foda proveranno a mettere in difficoltà ...

