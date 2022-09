William e Kate Middleton accompagnano i figli a scuola e Louis diventa subito protagonista (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche William e Kate Middleton come la maggior parte dei genitori in questi giorni hanno accompagnato i figli a scuola. Certo George, Charlotte e Louis sono dei principini ma il primo giorno di scuola è molto simile per tutti. Mano nella mano con mamma e papà sono arrivati come sempre un po’ intimiditi, soprattutto i più grandi, mentre Louis appare sempre come il più estroverso della famiglia. Kate e William come ogni volta sono sorridenti, impeccabili. Charlotte attaccata al suo papà mentre i principini George e Louis vicini alla mamma. Genitori modello i duchi di Cambridge sfilano con i loro figli verso l’istituto di Lambrook nel Berkshire. Tutto come da tradizione fino all’ingresso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 settembre 2022) Anchecome la maggior parte dei genitori in questi giorni hanno accompagnato i. Certo George, Charlotte esono dei principini ma il primo giorno diè molto simile per tutti. Mano nella mano con mamma e papà sono arrivati come sempre un po’ intimiditi, soprattutto i più grandi, mentreappare sempre come il più estroverso della famiglia.come ogni volta sono sorridenti, impeccabili. Charlotte attaccata al suo papà mentre i principini George evicini alla mamma. Genitori modello i duchi di Cambridge sfilano con i loroverso l’istituto di Lambrook nel Berkshire. Tutto come da tradizione fino all’ingresso ...

italymystery : #QueenElizabeth non erano questi gli accordi. Primo dovevi superare il record di tua madre, secondo posso sopportar… - Lexis_1985 : @httpbenzoash Per me abdicherà in favore del figlio...non credo gliene freghi nulla di fare il re. La regina ha pre… - latwittipe : @FrancescoCeroni Io ho pensato di sì, ci sono stati bollettini medici molto preoccupanti. Carlo e Camilla sono già… - DreamTeamCB : In che senso la regina sta per lasciarci? ?? Quindi William e Kate nuovi re e regina d'Inghilterra - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Tempo di tornare a scuola, sì, proprio per tutti! Ecco le foto della raggiante (e super chic) Kate, mano nella mano con i… -