Vuelta a España 2022 | si ritira anche Samuele Battistella | non una buona notizia per Bennati verso i Mondiali

(Di giovedì 8 settembre 2022) In unaricca di ritiri ed abbandoni, è arrivata oggiladel forfait di. Giunge al termine dunque la corsa dell’azzurro dell’Astana Qazaqstan, protagonista in diverse tappe e forse migliore italiano in assoluto. A fermarlo ci ha pensato una febbre con cui si è svegliato questa mattina. Il Campione del Mondo U23 del 2019 è stato dunque immediatamente testato per un eventuale contagio da Covid-19, ma il tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo, scongiurando questa ipotesi. La suasi chiude dunque con due secondi posti all’attivo, ottenuti andando in fuga da lontano, ed un sesto posto nella tappa di Tomares giocandosi il finale con il gruppo nella sua interezza. Oltre ai risultati, il 23enne è apparso ...