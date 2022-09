VIDEO – Nizza-Colonia, scontri violentissimi allo stadio e feriti gravi! La decisione sulla partita (Di giovedì 8 settembre 2022) Sugli spalti dell’Allianz Riviera, pochi istanti prima dell’inizio della partita tra Nizza e Colonia valevole per la prima giornata dei gironi di Conference League, sono avvenuti scontri violentissimi tra le due tifoserie. Già nel pomeriggio si erano registrati disagi causati dai tifosi tedeschi. Come riporta RMC Sport, però, una volta all’interno dello stadio c’è stato lo scontro definitivo tra le due parti. L'ambiance dégénère totalement à Nice ! Une heure avant le match contre Cologne, des heurts ont éclaté à l'Allianz Riviera. Les supporters allemands ont tenté de rejoindre les Niçois pour en découdre. Un supporter est tombé d'une tribune et semble gravement touché. pic.twitter.com/1rM2JsHDO2— RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022 scontri ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Sugli spalti dell’Allianz Riviera, pochi istanti prima dell’inizio dellatravalevole per la prima giornata dei gironi di Conference League, sono avvenutitra le due tifoserie. Già nel pomeriggio si erano registrati disagi causati dai tifosi tedeschi. Come riporta RMC Sport, però, una volta all’interno delloc’è stato lo scontro definitivo tra le due parti. L'ambiance dégénère totalement à Nice ! Une heure avant le match contre Cologne, des heurts ont éclaté à l'Allianz Riviera. Les supporters allemands ont tenté de rejoindre les Niçois pour en découdre. Un supporter est tombé d'une tribune et semble gravement touché. pic.twitter.com/1rM2JsHDO2— RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022...

