US Open, Swiatek o Sabalenka per la finale: un esame di maturità (Di giovedì 8 settembre 2022) Il quarto confronto stagionale fra la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la numero 6 Aryna Sabalenka vale la finale allo US Open 2022. Nelle tre precedenti sfide del 2022, la polacca non ha perso ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Il quarto confronto stagionale fra la numero 1 del mondo Igae la numero 6 Arynavale laallo US2022. Nelle tre precedenti sfide del 2022, la polacca non ha perso ...

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #UsOpen #Swiatek non si ferma più, affronterà #Sabalenka in semifinale - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #UsOpen #Swiatek non si ferma più, affronterà #Sabalenka in semifinale - Luxgraph : Us Open, Swiatek contro Sabalenka per un posto in finale - Gazzetta_it : #UsOpen #Swiatek non si ferma più, affronterà #Sabalenka in semifinale - Fprime86 : RT @sportmediaset: Swiatek in semifinale sul velluto, Pegula ko in due set #UsOpen #Swiatek #Pegula -