Un Posto al Sole, anticipazioni 12-16 settembre: serio rischio per Niko (Di giovedì 8 settembre 2022) Svelate le anticipazioni della soap Un Posto al Sole della prossima settimana, cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini I tantissimi telespettatori dell’amatissima soap Rai Un Posto al Sole sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nei nuovi episodi. Per alcuni dei protagonisti la situazione al momento è molto delicata e difficile, soprattutto per Niko dopo la morte di Susanna. Niko e Micaela Un Posto al Sole (Screenshot da Instagram)Il giovane avvocato Poggi non vedeva l’ora di sposare la sua dolce metà, dopo il fatidico e tanto atteso ‘si’ però alcune complicazioni hanno aggravato le condizioni di salute della Picardi, per lei non c’è stato nulla da fare. Niko sta soffrendo ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 8 settembre 2022) Svelate ledella soap Unaldella prossima settimana, cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini I tantissimi telespettatori dell’amatissima soap Rai Unalsono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nei nuovi episodi. Per alcuni dei protagonisti la situazione al momento è molto delicata e difficile, soprattutto perdopo la morte di Susanna.e Micaela Unal(Screenshot da Instagram)Il giovane avvocato Poggi non vedeva l’ora di sposare la sua dolce metà, dopo il fatidico e tanto atteso ‘si’ però alcune complicazioni hanno aggravato le condizioni di salute della Picardi, per lei non c’è stato nulla da fare.sta soffrendo ...

AntonioPiscio13 : Oggi la luna prende il posto del sole ?? - tavol_a : @AlekosPrete Cerca in posto al sole - lorenzhaus : RT @SoleInvitto: posto, là dove non brilla mai il sole?” Rendetevi conto: ENI, il cui azionista di maggioranza relativa è lo Stato italiano… - lisca66 : RT @HikenNoFede2: Belli come il sole con Scudetto e Coppa Italia al posto giusto, sul petto della squadra più importante d'Italia https://t… - juan19851219 : @PBurattini Io abito in un posto dove quest’inverno farà freddo e non avrò il sole ... andrò al lavoro SOLO per pag… -