Treni: sciopero venerdì 9 settembre dalle 9 alle 17. Cancellazioni parziali o totali di Frecce, Intercity e Regionali. Come informarsi (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono previste Cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale di guida e di bordo, programmato dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre 2022. Gli effetti, sempre in termini di Cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono previstediditalia in occasione dellodel personale di guida e di bordo, programmato17 di2022. Gli effetti, sempre in termini die ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine delloL'articolo proviene da Firenze Post.

SusannaCeccardi : I sindacati proclamano uno sciopero nazionale per venerdì per protestare contro le aggressioni sui treni. Ricordiam… - LaStampa : Doppio sciopero per il 9 settembre: fermi la sanità, le scuole e i treni - fsnews_it : Proclamato uno #sciopero nazionale ???? del personale viaggiante, dalle ore 9?? alle 1??7?? di venerdì #9settembre. L… - ilfaroonline : Sciopero dei treni da Milano a Palermo: 9 settembre giornata nera per il trasporto su ferro - Kualy2014 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Sciopero #Treni nazionale personale mobile (macchinisti e capitreno) ?? Venerdì 9 settembre dalle ore 9:01 alle ore… -