Termosifoni con un grado in meno, niente multe. Come funzioneranno i controlli (Di giovedì 8 settembre 2022) Saranno attivati monitoraggi su edifici pubblici, impianti condominiali, locali commerciali, punti a maggiore consumo, mediante il rilevamento dei dati giornalieri di consumo a livello di reti di distribuzione gas cittadine

