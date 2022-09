Strage di Saskatchewan in Canada, arrestato uno dei sospettati (Di giovedì 8 settembre 2022) caption id="attachment 329275" align="alignleft" width="150" Myles Sanderson/captionMyles Sanderson, uno dei sospettati per la Strage di Saskatchewan in Canada è stato arrestato dalle autorità locali dopo tre giorni di caccia all'uomo. A riferirlo, nel report della Cnn, la polizia canadese, che ha definito l'uomo "armato e pericoloso". Ora secondo le forze dell'ordine "non ci sono più rischi per la sicurezza pubblica in relazione a questo caso".L'arresto di Sanderson arriva tre giorni dopo la Strage che ha visto 10 persone uccise e 18 ferite a Saskatchewan. Myles Sanderson è stato identificato, insieme al fratello Damien, poco dopo l'attacco. Quest'ultimo è stato trovato morto il giorno dopo la Strage con sul corpo ferite che secondo la polizia non ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) caption id="attachment 329275" align="alignleft" width="150" Myles Sanderson/captionMyles Sanderson, uno deiper ladiinè statodalle autorità locali dopo tre giorni di caccia all'uomo. A riferirlo, nel report della Cnn, la polizia canadese, che ha definito l'uomo "armato e pericoloso". Ora secondo le forze dell'ordine "non ci sono più rischi per la sicurezza pubblica in relazione a questo caso".L'arresto di Sanderson arriva tre giorni dopo lache ha visto 10 persone uccise e 18 ferite a. Myles Sanderson è stato identificato, insieme al fratello Damien, poco dopo l'attacco. Quest'ultimo è stato trovato morto il giorno dopo lacon sul corpo ferite che secondo la polizia non ...

