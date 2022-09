Sparatoria in diretta Facebook a Memphis: alcuni contenuti sono ancora rintracciabili sui social (Di giovedì 8 settembre 2022) Si tratta della Sparatoria in diretta Facebook di cui tutti i giornali stanno parlando in queste ore ed è quella avvenuta a Memphis. Prima di approfondire la questione relativa al mezzo e alla diretta – l’ennesima nel panorama in cui gli attacchi terroristici vengono ormai spesso documentati addirittura live sulle piattaforme – ecco tutte le informazioni relative al caso. Siamo in Tennessee e, nella giornata di mercoledì, sono state condotte una serie di sparatorie. Attualmente la polizia ha fatto sapere di aver preso in custodia il 19enne Ezekiel Kelly alle 21.30 ora locale. LEGGI ANCHE >>> I grandi network che si affidano ancora una volta ai social per documentare la Sparatoria nella metro a Brooklyn Le ultime notizie sulla ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 settembre 2022) Si tratta dellaindi cui tutti i giornali stanno parlando in queste ore ed è quella avvenuta a. Prima di approfondire la questione relativa al mezzo e alla– l’ennesima nel panorama in cui gli attacchi terroristici vengono ormai spesso documentati addirittura live sulle piattaforme – ecco tutte le informazioni relative al caso. Siamo in Tennessee e, nella giornata di mercoledì,state condotte una serie di sparatorie. Attualmente la polizia ha fatto sapere di aver preso in custodia il 19enne Ezekiel Kelly alle 21.30 ora locale. LEGGI ANCHE >>> I grandi network che si affidanouna volta aiper documentare lanella metro a Brooklyn Le ultime notizie sulla ...

