Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si fidanzano a Venezia 79: la proposta di matrimonio sul red carpet (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip saranno presto sposi. La proposta è arrivata al Festival del cinema di Venezia, in mezzo alle fotocamere di tutto il mondo. Emozione, ma anche critiche per i vipponi. I Basciagoni si fidanzano sul red carpet: la proposta La cosa si addice alla loro storia. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, meglio conosciuti dai fan come “i Basciagoni“, si sono fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Un amore nato davanti alle telecamere e che sembra proseguire su questa scia, visto che per la proposta, Basciano ha scelto il teatro più paparazzato del momento in tutto in questi giorni. A Venezia 79, all’uscita del film The Son, i due ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip saranno presto sposi. Laè arrivata al Festival del cinema di, in mezzo alle fotocamere di tutto il mondo. Emozione, ma anche critiche per i vipponi. I Basciagoni sisul red: laLa cosa si addice alla loro storia., meglio conosciuti dai fan come “i Basciagoni“, si sono fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Un amore nato davanti alle telecamere e che sembra proseguire su questa scia, visto che per laha scelto il teatro più paparazzato del momento in tutto in questi giorni. A79, all’uscita del film The Son, i due ...

Simylunamylove : RT @KeterinJ: #Repost @iam_alebasciano Just you … ??????????io oggi come ieri ?? @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @KeterinJ #basciagoni https://t… - gmicheli1203 : Guardate tutti questo video…è STUPENDO ?? #basciagoni #basciagonixvenezia79 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 - lulu_smemo : RT @sonopoliedrico: la dinastia di sara affi fella: luigi mastroianni - lorenzo riccardi - giulia cavaglià - giulio raselli - giovanna abat… - annamariapersi2 : @Sophie_codegoni @Marina111tznfrr Sophie l’anello di fidanzamento / matrimonio va al dito anulare della mano Sn Eri… - Alessan49974889 : I vostri sguardi hanno mille sfaccettature, ma racchiudono sempre un carico di emozioni e di amore grandissimi, sie… -

